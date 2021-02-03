«Я хочу сказать вам об одном вопросе из наших планов. Уверен, что вы знаете об этом. Работа в этом направлении идет. Этот вопрос связан с учреждением в Баку Итальяно-Азербайджанского университета. Мы уже выделили место, началась работа над вопросом создания университета».

Об этом сказал президент Ильхам Алиев во время приема в видеоформате делегации во главе с председателем итальянской компании «Maire Tecnimont Group» Фабрицио ди Амато.

Президент отметил, что этот вопрос также согласован на правительственном уровне.

Глава государства отметил, что создание университета станет хорошим показателем дружбы между Азербайджаном и Италией.

Minval.az