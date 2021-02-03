Министерство юстиции США обратилось в американский окружной суд, пытаясь конфисковать два миллиона баррелей нефти. Ведомство утверждает, что сырье пришло из Ирана, пишет Bloomberg.

Груз перевозился на танкере «‎Ахиллес»‎, принадлежащем греческой компании. США утверждают, что Иран тайно отправил нефть за границу. Они «‎пытались скрыть происхождение нефти с помощью переправки с судна на судно, фальсификации документов и других средств»‎, отметили в ведомстве. Если США выиграют дело, то могут направить доходы от нефти в правительственный фонд помощи жертвам терроризма.

Бывший президент США Дональд Трамп ввел санкции против Ирана, которые нанесли удар по экспорту иранской нефти. Ее добыча в стране сократилась почти вдвое с середины 2018 года. Тегеран увеличил экспорт сырья в начале 2021 года, надеясь на смягчения политики при новом президенте Штатов Джо Байдене.

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