Официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт не исключил новых санкций против России после замены условного срока Алексея Навального на реальный, передает ТАСС.

Данный вопрос будет обсуждаться на уровне Евросоюза, сказал Зайберт.

Minval.az