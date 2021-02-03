Рекордный рост числа умерших от коронавируса, о котором объявила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), объясняется подъемом заболеваемости COVID-19 во время праздничных дней. Об этом заявил заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета, академик РАН Виталий Зверев в разговоре с изданием «Взгляд».

«Умирают те, кто заболел коронавирусом месяц назад, недели три, некоторые даже больше месяца назад. Тогда как раз был подъем заболеваемости. Смертность же наступает не во время подъема заболеваемости, а после, когда появились осложнения и так далее», — отметил Зверев. Рост заболеваемости в свою очередь произошел из-за рождественских гуляний, во время которых образовывались большие скопления людей, добавил академик.

По его словам, снижение числа заразившихся постепенно повлияет и на количество смертей. Однако «в среднем процент смертности останется прежним», предположил специалист.

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