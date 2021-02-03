Общественная телерадиовещательная компания завершила прием песен для международного песенного конкурса «Евровидение-2021».

По словам руководителя азербайджанской делегации конкурса Исы Меликова, на отборочный этап было представлено 229 композиций отечественных и зарубежных авторов.

Официальная презентация песни пройдет на второй неделе марта. Нашу страну на конкурсе представит певица Эфенди.

В этом году полуфинальный этап песенного конкурса «Евровидение» запланирован на 18 и 20 мая, финальный — на 22 мая в Роттердаме (Нидерланды).

Minval.az