4 февраля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Ночью и утром местами слабый туман, будет дуть умеренный юго-западный ветер.

Как сообщили АПА в Национальной гидрометеорологической службе, температура воздуха составит в Баку и на Абшеронском полуострове ночью 4-6, днем 9-12 градусов тепла. Атмосферное давление снизится до 765 мм ртутного столба, относительная влажность составит ночью 70-80%, днем 60-65%.

Завтра в районах Азербайджана будет в основном без осадков, будет дуть западный ветер. Температура воздуха составит ночью 1-6 градусов тепла, днем 11-16 градусов тепла, в горах ночью 2-3 градуса мороза, в высокогорных районах 4-8 градусов мороза, днем 6-11 градусов тепла.

Minval.az