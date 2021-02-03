Глава МВД Турции Сулейман Сойлу обвинил Twitter в применении цензуры к его сообщению и объявил о переходе в Telegram.

Ранее Сойлу выступил с осуждением протестов студентов Босфорского университета в Стамбуле, назвав их организаторов «ЛГБТ-извращенцами», при этом Тwitter пометил сообщение турецкого министра как нарушающее правила «в отношении разжигания ненависти».

«Вчера мы увидели политику запретов Twitter. Он применил цензуру в отношении твита, в котором мы возражали против бессовестных атак ЛГБТ-извращенцев, напавших на наши святыни и ценности, и призвали наших детей не вступать в их игры. Так что отныне я буду на платформе Telegram», — сказал Сойлу в видеообращении, размещенном в его новом канале в Telegram.

Minval.az