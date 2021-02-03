В Армении — очередной виток «зангезурской истерики» в исполнении местного омбудсмена Армана Татояна. На дороге между городом Кафан (армянское название — «Капан») и селом Чакатен в Зангезуре («Сюнике») появился придорожный щит с надписью Welcome to Azerbaijan и Azərbaycana xoş gəlmisiniz, а также флаг Азербайджана. Более того, еще один флаг поднят, говоря военным языком, на господствующей над дорогой высоте. Словом, Армения продолжает пожинать малоприятные плоды «ползучей аннексии», которую продвигала во время оккупации Кельбаджарского, Лачинского, Губадлинского и Зангеланского районов. В те годы, пока по одну сторону границы была Армения, а по другую — оккупированные ею земли, о том, где проходят дороги и где стоят дома и плотины электростанции, мало кто задумывался. Пока не началась демаркация границ на основе GPS.

А накануне тот же Татоян бил тревогу по другому поводу: такие-сякие азербайджанские военнослужащие, да еще в состоянии опьянения, палят из оружия, в том числе и крупнокалиберного, в непосредственной близости от армянских сел! Эта стрельба «создает напряженную атмосферу», и вообще, «эти преступные действия, которые однозначно подлежат осуждению, должны быть исключены». Нарушают, мол, выстрелы на границе «психологичесую неприкосновенность» местных жителей. В Ереване обещают пожаловаться в ОБСЕ, ООН и Совет Европы.

Можно, конечно, посоветовать Татояну и его команде написать в «Спортлото», как это обещали пациенты московской психиатрической больницы имени Алексеева, в просторечии именуемой «Канатчиковой дачей», в известной песне Владимира Высоцкого. А еще лучше — обратиться в само это уважаемое среди коллег заведение, где могут дать высококвалифицированный совет, какие таблетки в таком случае следует принимать. Потому как фейк получился из разряда тех, которые и опровергать как-то неинтересно. Азербайджан — страна вообще «малопьющая». И к воинской дисциплине здесь относятся серьезно. Ситуация, когда бы пьяные военнослужащие шатались по расположению части, да еще добрались до оружия и устроили пальбу в белый свет как в копеечку, здесь попросту исключена. Другой вопрос, что служба в армии неотделима от боевой учебы вообще и стрелковой подготовки в частности. А развернутые на переднем крае, каковым остается граница с Арменией, подразделения ВС Азербайджана должны сохранять боеготовность. А значит, регулярно проводить и стрельбы — из автоматов, пулеметов и т.д. И что же — в Армении не знают таких азбучных вещей? И всерьез рассчитывают, что ООН, ОБСЕ и Совет Европы запретят Азербайджану проводить подготовку личного состава вооруженных сил на своей территории?

Но если серьезно, то как минимум не исключено, что, во-первых, при помощи своей очередной истерики в Армении готовили общественное мнение к будущей провокации уже на Газахском направлении, где Армения, напомним, нарушила режим прекращения огня — впервые после окончания Второй Карабахской войны.

Но еще есть и «во-вторых». Многочисленные переговорные планы урегулирования конфликта в Карабахе, будь то «мадридские», «казанские», «парижские» или еще какие, предусматривали, конечно, вывод войск Армении из окружающих бывшую НКАО районов. Однако Азербайджан после вывода войск получал право разместить там полицию и пограничников, но никак не армию. Сегодня, конечно, Азербайджан решил вопрос военным путем, а все вышеуказанные «предложения» и «планы» вместе со своими ограничениями уже потеряли актуальность — если, конечно, кому-то режет слух определение «полетели в мусорный ящик», так что наша страна размещает в освобожденных районах армейские подразделения, не особо заботясь, насколько сильно нервничают в Ереване из-за того, что на дороге появляются баннеры «Добро пожаловать в Азербайджан!», а на стратегических господствующих высотах — азербайджанские флаги. Но на этом фоне обещание Татояна «написать в ООН, ОБСЕ, Совет Европы и федерацию любителей аквариумных рыбок» слишком уж похоже на попытку Армении «реанимировать» эти ограничения уже в нынешней ситуации. И, как говорится, это было бы смешно, если бы не было так грустно. Просто потому, что за нынешним витком «зангезурской истерики» в очередной раз четко проглядывает нежелание Армении примириться с собственными границами, признанными на международном уровне, и продолжать попытки их корректировать — не мытьем, так катанием.

И, похоже, забыли подумать, что в реальности такая политика приведет только к новому удару азербайджанского «Железного кулака».

Нурани

Minval.az