«Распространившаяся в соцсетях информация о побеге из больницы активных больных коронавирусом не соответствует действительности».

Об этом сказал начальник отдела по связям с общественностью пресс-службы МВД Азербайджана, майор полиции Эльшад Гаджиев, передает Репорт.

Он отметил, что распространившаяся информация была всесторонне проверена:

«Мы рекомендуем пользователям соцсетей быть внимательными, делясь информацией».

На днях один из пользователей соцсетей утверждал, что из больницы в Баку сбежали 25 больных COVID-19.

Minval.az