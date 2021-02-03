СГБ распространила информацию об аресте руководителя ООО «Baku Steel Company». Как сообщили в отделе по связям с общественностью СГБ, следствие установило, что Расим Мамедов в период работы на соответствующей должности присвоил 13 млн 200 тысяч манатов, поступивших на счет предприятия, была растрачена продукция на сумму 42 млн маната, в результате чего нанесен ущерб финансовым ресурсам и деятельности «Baku Steel Company».

Кроме того, также были выявлены обоснованные подозрения в том, что Мамедов у различных лиц путем обмана и злоупотребления доверием завладел крупной суммой денег и совершил неоднократные мошеннические действия.

В его отношении возбуждено уголовное дело по статьям 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями),179.4 (присвоение или растрата с причинением значительного ущерба), 178.3.2 (мошенничество с причинением крупного ущерба). Следствие продолжается.

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