Новая администрация США считает, что приобретение Турцией у России зенитных ракетных систем С-400 подрывает сплоченность и эффективность НАТО. Такое мнение выразил во вторник в телефонном разговоре с официальным представителем президента Турции Ибрагимом Калыном помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, передает ТАСС.

Как сообщила позднее в тот же день по итогам их беседы официальный представитель Совета национальной безопасности Белого дома Эмили Хорн, Салливан высказал Калыну «обеспокоенность по поводу того, что покупка Турцией российских ракетных систем «земля — воздух» С-400 подрывает сплоченность и эффективность [Североатлантического] альянса».

Тем не менее Салливан «подчеркнул желание администрации Байдена выстроить конструктивные американо-турецкие связи, расширяя сферы сотрудничества и эффективным образом контролируя разногласия», заверила Хорн. По ее словам, Салливан также довел до сведения Калына «намерение [нынешней американской] администрации укрепить трансатлантическую безопасность посредством НАТО».

Кроме того, советник американского лидера приветствовал возобновление переговоров между Турцией и Грецией, сигнализировал о поддержке Вашингтоном планов генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша обеспечить возобновление переговоров по урегулированию на Кипре.

Салливан также предупредил Калына о «широкой приверженности» нового правительства США «поддержке демократических институтов и верховенства закона» за рубежом.

Наконец, стороны «согласились сотрудничать по глобальным вызовам», таким как пандемия, вызванная новым коронавирусом, и глобальные изменения климата, условились «тесно консультироваться по региональным вопросам, вызывающим обоюдную обеспокоенность», добавила Хорн.

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