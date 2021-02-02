Итальянская полиция в результате масштабных рейдов задержала более 20 человек, подозреваемых в связях с мафией, сообщает Dpa со ссылкой на МВД Италии.

Как отмечается, полиция провела рейды в Палермо, Агридженто и ряде других сицилийских городов.

Следователи уточнили, что задержанными соратниками мафии были полицейские и сотрудники местных тюрем, посредством которых заключенные за решетку боссы мафии держали связь с внешним миром.

Как известно, босса «Коза Ностры» Маттео Месина Денаро в 2020 году заочно приговорили к пожизненному заключению. В 1993 году он скрылся, но продолжает руководить преступной организацией, несмотря на статус беглеца.

Итальянская полиция задержала 49 человек в ходе спецоперации против большого мафиозного клана «Ндрангета».

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