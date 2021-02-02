Два агента ФБР погибли, еще трое ранены во Флориде во вторник при попытке провести обыск, подозреваемый мертв, пишет РИА Новости со ссылкой на сайт отделения ФБР в Майами.

«Двое агентов ФБР погибли, и трое ранены. Двое раненых агентов были доставлены в больницу и находятся в стабильном состоянии … Подозреваемый мертв», — говорится в сообщении.

Инцидент произошел рано утром в городе Санрайз, когда группа правоохранителей прибыла на место с ордером на обыск по делу о совершении преступлений с применением насилия против детей, говорится на сайте.

Minval.az