Демократы в конгрессе США в обвинительном документе в адрес экс-президента Дональда Трампа возложили на него всю вину за беспорядки в Капитолии 6 января, о чем свидетельствует документ, опубликованный во вторник изданием The Hill.

«Ответственность президента Трампа за события 6 января неоспорима… Подстрекаемая президентом Трампом толпа напала на Капитолий. Это нападение разворачивалось в прямом эфире телевидения перед напуганной нацией. Но президент Трамп не предпринял ничего немедленно, чтобы остановить насилие… Страна действительно запомнит 6 января 2021 года, и президент Трамп — единственный ответственный за эту трагедию», — говорится там.

Кроме того, обвинители отвергают аргумент республиканцев о том, что нельзя выносить импичмент президенту, который уже ушел со своего поста.

«В Конституции нет «исключения для января» для импичмента или любого другого условия. Президент должен в полной мере ответить за свои действия в должности с первого до последнего дня», — сказано в документе.

Его авторы ожидаемо приходят к выводу, что Трамп подлежит импичменту и лишению права занимать государственные должности в будущем. Последнее лишит его права участвовать в выборах 2024 года.

Рассмотрение дела в сенате по существу начнется 9 февраля. На минувших выходных Трампа покинули пять юристов, которые должны были представлять его интересы на процессе, после чего он взял двух новых адвокатов, которые должны за оставшееся время ознакомиться с материалами и подготовить линию защиты. Ранее сообщалось, что Трамп может дать письменные показания.

Палата представителей конгресса США 13 января вынесла Трампу импичмент по обвинению в подстрекательстве к беспорядкам 232 голосами за и 197 против. Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси подписала статью об импичменте Трампу, теперь документ должен быть направлен в сенат для рассмотрения этого вопроса.

Сенат рассматривает импичмент задним числом — уже после ухода президента с поста. Если Трамп будет осужден, то сенат сможет провести отдельное голосование о том, запретить ли ему вновь занимать государственные должности. Единства насчет того, является ли импичмент задним числом конституционным, среди специалистов по основному закону нет, а суды никогда не рассматривали этот вопрос. Таким образом, сенаторы взяли решение этого вопроса на себя.

Для подтверждения импичмента нужно 67 голосов сенаторов, для чего демократам нужно склонить на свою сторону 17 республиканцев. Однако пока лишь несколько человек от Республиканской партии высказались в поддержку импичмента, и шансы на его реализацию оцениваются как невысокие.

Minval.az