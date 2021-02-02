Правительство Испании одобрило признание COVID-19 профессиональным заболеванием работников сферы здравоохранения, говорится в публикации, сделанной в Twitter кабмина королевства.

По его информации, Совет министров одобрил декрет о «признании COVID-19 в качестве профессионального заболевания работников сферы здравоохранения и медико-социальных» работников.

До сих пор заражение медсотрудников коронавирусом рассматривалось как профессиональная непредвиденная ситуация, возникшая в результате несчастного случая на производстве. Новая классификация гарантирует работникам сферы здравоохранения, которые переболели ковидом, социальное страхование в течение неограниченного периода времени.

Minval.az