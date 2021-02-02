Компания Google согласилась выплатить 3,8 миллиона долларов за дискриминационное отношение к женщинам и азиатам. Об этом говорится на сайте Министерства труда США.

Проверка показала, что в некоторых филиалах корпорации по-разному платили мужчинам и женщинам и не принимали на работу азиатов. Google также обязали создать специальный фонд на 1,25 миллиона долларов. Средства из него должны будут направляться на корректировку зарплат сотрудников в течение ближайших пять лет. Компания пообещала сделать все возможное, чтобы в будущем не допустить неравного отношения к сотрудникам и претендентам на работу.

Minval.az