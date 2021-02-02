Обнародована форма контроля над деятельностью Агентства по разминированию.

Это нашло отражение в утвержденном распоряжением президента Ильхама Алиева «Уставе Агентства Азербайджанской Республики по разминированию».

Отмечено, что контроль над деятельностью агентства будут осуществлять президент Азербайджанской Республики, а также в установленном данным Уставом порядке правление агентства.

Годовой отчет о деятельности агентства будет представляться президенту Азербайджанской Республики. Агентство будет вести бухгалтерский учет, представлять и публиковать свои финансовые отчеты в порядке, установленном для публичных юридических лиц Законом Азербайджанской Республики «О бухгалтерском учете».

Агентство будет составлять и представлять статистические отчеты в соответствии с Законом Азербайджанской Республики «Об официальной статистике». Агентство будет обеспечивать проверку финансово-хозяйственной деятельности находящихся в его подчинении управлений, филиалов, представительств и хозяйственных обществ, а также других организаций. Агентство будет привлекать посторонних аудиторов для независимой проверки своей деятельности.

Упразднение и переформирование агентства осуществляется президентом Азербайджанской Республики.

Minval.az