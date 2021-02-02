Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении высших воинских званий военнослужащим Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу.
Распоряжением президента высшие воинские звания присвоены следующим военнослужащим Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу:
высшее воинское звание «генерал-полковник»
генерал-лейтенанту Арзу Юсиф оглу Рагимову
высшее воинское звание «генерал-майор»
полковнику Азаду Гусейн оглу Алиеву
полковнику Натигу Сахиб оглу Гараеву.