Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении высших воинских званий военнослужащим Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу.

Распоряжением президента высшие воинские звания присвоены следующим военнослужащим Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу:

высшее воинское звание «генерал-полковник»

генерал-лейтенанту Арзу Юсиф оглу Рагимову

высшее воинское звание «генерал-майор»

полковнику Азаду Гусейн оглу Алиеву

полковнику Натигу Сахиб оглу Гараеву.

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