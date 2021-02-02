Президент Ильхам Алиев подписал указ «Об обеспечении деятельности Агентства по очистке от мин Азербайджанской Республики».
В соответствии с указом утвержден «Устав Агентства по очистке от мин Азербайджанской Республики».
Президент Ильхам Алиев подписал указ «Об обеспечении деятельности Агентства по очистке от мин Азербайджанской Республики».
В соответствии с указом утвержден «Устав Агентства по очистке от мин Азербайджанской Республики».
Дата: 2021/02/02 19:40
Раздел: Азербайджан, Наша жизнь
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