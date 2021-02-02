В Азербайджане успешно продолжается процесс вакцинации медицинских работников.

Как сообщили АПА в Министерстве здравоохранения, 70% работников здравоохранения уже прошли вакцинацию.

С 8 февраля начнется следующий этап вакцинации от COVID-19. В целях упорядоченной организации процесса с 00:00 5 февраля 2021 года граждан старше 65 лет просят зарегистрироваться на сайте randevu.its.gov.az и выбрать ближайший медицинский пункт для вакцинации.

После регистрации гражданам будет отправлено sms-сообщение, и им можно будет ввести первую дозу вакцины.

Несмотря на то, что информация о дате введения второй дозы вакцины отражается в «Информационном листе», которые предоставляется в медпункте, гражданин получает сообщение об этом и посредством sms. Зарегистрировавшись на сайте randevu.its.gov.az, можно подать обращение в связи с вакцинацией. Ведение второй дозы проходит там же, где была введена первая. О правилах пользования указанной системой будет сообщено в ближайшие дни.

Minval.az