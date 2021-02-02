Шесть человек были арестованы после того, как изменили знаковую калифорнийскую вывеску «Hollywood» на надпись «Hollyboob».

Поверх буквы «W» был накинут брезент с буквой «В», а поперек буквы «D» была поставлена белая черточка, чтобы она выглядела как буква «В».

The Los Angeles Times сообщает, что пятеро мужчин и одна женщина были замечены на камерах видео наблюдения. Около 1:15 ночи прибыл полицейский вертолет, который зафиксировал, как группа двигалась вниз по крутой местности к Mulholland Drive.

Полиция приняла группу, когда те спустились с горы.

«Инцидент не может быть классифицирован как вандализм, «потому что знак не был поврежден, — сообщает Полицейское управление Лос-Анджелеса. — Шестерым будет предъявлено обвинение в незаконном проникновении на чужую территорию, и они будут освобождены».

Один из арестованных объяснил полиции, что акция была проведена в попытке повысить осведомленность о раке молочной железы.

В связи с этим инцидентом присутствие полиции будет увеличено на несколько дней, возможно, недель.

Вывеска недоступна для публики, хотя туристы могут посетить окружающий Griffith Park. Знак поддерживается группой под названием Hollywood Sign Trust.

Представитель фонда сообщил газете LA Times, что оперативная реакция полиции Лос-Анджелеса была оценена по достоинству.

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