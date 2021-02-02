В Азербайджане будут повышены зарплаты.

Это нашло отражение в «Азербайджан 2030: Национальные Приоритеты социально-экономического развития», утвержденных сегодня президентом Ильхамом Алиевым.

В соответствии с Национальными приоритетами, важным фактором для высокого развития является не только экономический рост, но и социальное благополучие всех членов общества. По мере развития экономики нужно обеспечить достойную зарплату и доходы граждан, рост зарплаты должен соответствовать росту производительности труда.

Также будут повышены минимальные размеры пенсий, пособий, стипендий и других социальных выплат.

В соответствии с Национальными приоритетами, для долгосрочного развития системы пенсионного обеспечения нужно усилить ее финансовую устойчивость, повысить процентное соотношение суммы пенсий к страховым выплатам.

Инфраструктура социальной реабилитации, требуемой для лиц с инвалидностью, в том числе для детей в возрасте до 18 лет с ограниченными возможностями здоровья должна быть доступной, следует расширить программы поддержки занятости этих лиц, усилить их социальное обеспечение. Нужно создать систему социальных услуг, отвечающую интересам социально уязвимых групп населения, позволяющую обеспечить их равноправное участие в этой системе.

Minval.az