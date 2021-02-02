Определены пять национальных приоритетов социально-экономического развития страны на следующее десятилетие.
Это нашло отражение в «Азербайджан 2030: Национальные Приоритеты социально-экономического развития», утвержденных сегодня президентом Ильхамом Алиевым.
Пять национальных приоритетов, которые должны быть реализованы, следующие:
— устойчиво развивающаяся конкурентоспособная экономика;
— динамичное, инклюзивное и основанное на социальной справедливости общество;
-конкурентный человеческий капитал и пространство современных инноваций;
— большое возвращение на освобожденные от оккупации территории;
— чистая окружающая среда и страна «зеленого роста».