Определены пять национальных приоритетов социально-экономического развития страны на следующее десятилетие.

Это нашло отражение в «Азербайджан 2030: Национальные Приоритеты социально-экономического развития», утвержденных сегодня президентом Ильхамом Алиевым.

Пять национальных приоритетов, которые должны быть реализованы, следующие:

— устойчиво развивающаяся конкурентоспособная экономика;

— динамичное, инклюзивное и основанное на социальной справедливости общество;

-конкурентный человеческий капитал и пространство современных инноваций;

— большое возвращение на освобожденные от оккупации территории;

— чистая окружающая среда и страна «зеленого роста».

Minval.az