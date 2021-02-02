Новая индийская воздушная система дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) с 240-градусным охватом антенны будет базироваться на модифицированном самолете A320.

Таким образом, Индия создает свой собственный AWACS (авиакомплекс радиообнаружения и наведения).

Модель самолета, оснащенного системой раннего предупреждения и управления, будет представлена на международной выставке Aero India 2021, которая пройдет в Бангалоре с 3 по 5 февраля.

Система ДРЛО разработана центром бортовых систем (CABS), который входит в структуру индийской Организации оборонных исследований и разработок (DRDO).

Модель нового ДРЛО имеет 240-градусный радар, аналогичный системе раннего предупреждения Netra, разработанной CABS и установленной на платформе Embraer. В носовой части A320, как в случае с Netra, будет установлен радар с АФАР (активной фазированной антенной решёткой). На это указывает «отрубленный» нос модели самолета, которая будет продемонстрирована на выставке.

Министерство обороны Индии одобрило разработку компанией DRDO шести самолетов AWACS на базе Airbus A320, переданных авиакомпанией Air India.

Сейчас, помимо Netra, индийские ВВС имеют на вооружении израильскую систему Phalcon, установленную на российской платформе Ил-76.

Minval.az