На газахском участке государственной границы Азербайджана и Армении вновь неспокойно. Как сообщила Госпогранслужба Азербайджана, 2 февраля около пяти утра подразделения ВС Армении, дислоцированные вблизи оккупированного села Ашагы Аскипара Газахского района, 20 раз нарушили режим прекращения огня, обстреляв из пулеметов территорию в направлении погранично-боевого пункта Государственной погранслужбы Азербайджана.

Это явно не тот случай, когда солдат на переднем крае пальнул по неясной тени в кустах — речь идет о целенаправленном многократном обстреле. И тем более не та ситуация, когда корректно и позволительно говорить о «мелких инцидентах». Да, до начала Второй Карабахской войны сообщения о таких обстрелах приходили с линии фронта практически каждый день. И далеко не всегда — будем реалистами — они обходились без жертв, прежде всего среди мирного населения. А сейчас все иначе. С 10 ноября, когда Армения подписала свою капитуляцию, подобных «мелких инцидентов» не регистрировалось. И в Баку все время подчеркивают, что в конфликте поставлена точка, что сторонам надо строить мирное будущее. И если теперь на границе вновь стреляют, это уже не «небольшой инцидент», который можно советовать «не переоценивать». Это, назовем вещи своими именами, возвращение Армении к тактике вооруженных провокаций.

Показателен и выбор «точки» для нового витка напряженности: то самое Газахское направление. Именно здесь, напомним, произошел «фор-шок» будущей Второй Карабахской войны — Армения в июле 2020 года уже попыталась «продвинуться» на азербайджанскую территорию, но получила, пардон, по носу. И это по-прежнему весьма показательная «точка». Здесь есть ненарушенные участки государственной границы, где Азербайджан уже заменил армию на ГПС, и есть те, где работа по демаркации еще и не начиналась. И, наконец, это то самое«бутылочное горлышко», наиболее уязвимая точка для магистральных трубопроводов и железных дорог. А в Армении уже понимают, что значит эффективность современных, высокотехнологичных и дорогих беспилотников, РСЗО и ОТКР в условиях реального боя, особенно против оружейного «сэконд-хэнда» далеко не новейших образцов, выпрошенного в качестве бесплатной подачки. Словом, все указывает на то, что происшедшее — далеко не случайность. В Армении могут, конечно, заверять, что у них и в мыслях нет планов реванша, но если официальные лица говорят о том, будто бы «конфликт еще не урегулирован», то нынешний инцидент более всего похож на сознательный переход от слов к делу. И вряд ли случайно, что «пострелять» в Ереване решили синхронно с открытием в Агдаме Совместного турецко-российского мониторингового центра и стартом совместных турецко-азербайджанских учений в Карсе.

Такая тактика, конечно, может показаться Армении знакомой и привычной. Только вот в Армении забыли маленькую деталь: то, что произошло осенью 2020 года — это не «Лелетепе» в больших масштабах, а победа Азербайджана и военный разгром Армении.

А согласно известному высказыванию экс-президента Эстонии Ильвеса, «война — это такая штука, которая меняет все». Добавим от себя: и в военно-силовом раскладе, и в дипломатии. Свою капитуляцию она подписывала уже при посредничестве России — вплоть до того, именно Владимир Путин по просьбе Никола Пашиняна обговаривал с Ильхамом Алиевым весьма деликатный момент: «шашлычный премьер» собственную капитуляцию, конечно, подпишет, но не в прямом эфире и не публично…И если теперь Армения устраивает игры с огнем, это ставит и Кремль, и Смоленскую площадь, и «Арбатский военный округ» в весьма двусмысленное положение. Да, там, откуда стреляли, российские миротворцы не стоят над каждым «стволом», но политическую ответственность никто не отменял. Так что в первопрестольной вряд ли в восторге от того, какую политическую «свинью» им подложили ереванские «соросята».

И уж тем более Армении стоило бы внимательно прислушаться к словам президента Азербайджана: «Армянский фашизм – это самая жестокая, самая опасная, ненавистная, уродливая идеология, и мы ее уничтожили. Считаю, что с годами мир лучше осознает наши исторические заслуги. В том числе настанет время, когда армянский народ будет благодарен нам за то, что мы хотели спасти его от этой беды. Надеюсь, что они будут спасены. Иначе будущее Армении как государства окажется под большим вопросом». Сегодня у Еревана есть шанс сделать выводы из своего военного поражения и строить мирное будущее. Но если вместо этого Армения вновь и в прямом, и в переносном смысле расчехляет оставшееся оружие и готова стрелять, то в Азербайджане ей ответят. И второй удар «Железного кулака» будет уже неизбежным. А его последствия окажутся для Армении куда тяжелее, чем прошедшая 44-дневная война.

И да, нет никакой гарантии, что внешние игроки и на этот раз будут предпринимать для ее спасения дипломатические «маневры последнего момента».

Нурани

Minval.az