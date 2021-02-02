Заместитель министра молодежи и спорта Интигам Бабаев рассказал о состоянии здоровья проходившего лечение в США министра Азада Рагимова.

Как сообщил Бабаев агентству «Репорт, состояние Азада Рагимова удовлетворительное.

Он подчеркнул, что ежедневно контактирует с министром: «Каждый наш шаг, деятельность осуществляется на основании поручений министра и согласовывается с ним. Я верю, что в скором времени он вернется, и снова лично будет участвовать в осуществлении политики в связи с молодёжью и спортом».

Minval.az