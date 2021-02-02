Организация Объединенных Наций (ООН) выделила из Центрального фонда реагирования на чрезвычайные ситуации 2 млн. долларов США для поддержки продолжающейся гуманитарной деятельности организации в пострадавших от конфликта регионах Азербайджана.

Как сообщили в представительстве ООН в Азербайджане, на сегодняшний день правление ООН в Азербайджане совместно с государственными структурами осуществило несколько миссий оценивания первичных потребностей в пострадавших от конфликта регионах и оказало поддержку в следующих областях:

Здравоохранение: Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Фонд ООН в области народонаселения предоставили средства индивидуальной защиты и наборы для оказания неотложной помощи семьям, проживающим в пострадавших от конфликта регионах, а также поддержали продолжение первичной медицинской помощи, несмотря на большую нагрузку в 60 медицинских учреждениях из-за COVID-19 и конфликта.

Убежища и основные вспомогательные принадлежности:

Верховный комиссариат ООН по делам беженцев выделил 1,5 млн. долларов США на приобретение непродовольственных товаров, включая палатки и комплекты одеял и матрасов, и в настоящее время собирает 400 тыс. долларов США на денежные пожертвования.

Психосоциальная поддержка: Большинство из 40,000 временных переселенцев, особенно дети, испытывали чрезмерный стресс и беспокойство. Учитывая серьезную нехватку медицинских работников и нехватку психологов в зонах конфликтов, ВОЗ и ЮНИСЕФ проводят соответствующие тренинги для поддержки служб психического здоровья в больницах и школах.

Minval.az