Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) дала разрешение организации по контролю за производством лекарств и продовольствия Ирана одобрить применение вакцины.

Об этом заявил глава Организации по контролю за производством лекарств и продовольствия Ирана Мохаммад Реза Шанесаз.

«Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов Министерства здравоохранения, как высший научный орган страны, получило одобрение вакцины от Всемирной организации здравоохранения десять лет назад», — цитирует Шанесаза агентство «İRNA».

Он заявил, что если Иран одобрит вакцину, это означает, что Всемирная организация здравоохранения лицензировала ее даже в других странах, помимо Ирана.

«Поэтому заявления о том, что Организация по контролю за производством лекарств и продовольствия Ирана не может принять меры в этом отношении, неуместны», отметил он.

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