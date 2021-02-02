В Китае правоохранители арестовали более 80 человек и конфисковали более 3 тысяч доз препарата, который выдавался злоумышленниками за вакцину от коронавируса COVID-19. Об этом накануне сообщило Синьхуа.

В ходе следствия было установлено, что с сентября 2020 года подозреваемый по фамилии Кун, стремясь к получению огромной прибыли, в сговоре с другими лицами подделывал вакцину от COVID-19, посредством введения физиологического раствора, и продавал ее по завышенным ценам, – говорится в сообщении.

Силовики ликвидировали подпольные пункты выпуска поддельных препаратов и цепочки их сбыта в провинциях Цзянсу и Шаньдун, а также в Пекине.

Китайская газета Global Times со ссылкой на источник сообщила, что продавцы фальсификата, пользуясь дефицитом вакцин в мире, возможно, намеревались отправить его и за рубеж. В частности, ранее группа людей контрабандным путем вывозила вакцины в Африку.

Minval.az