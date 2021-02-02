ООН обеспокоена возможным ухудшением положения 600 тыс. мусульман-рохинья в Аракане на фоне военного переворота в Мьянме.

Об этом в ходе ежедневного брифинга сказал официальный представитель Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

«В штате Аракан на севере Мьянмы на сегодня проживают 600 тыс. мусульман-рохинья, еще 120 тысяч превратились в беженцев и вынуждены жить в лагерях в соседних странах. Те, кто находятся в Мьянме лишены возможности свободно передвигаться, получать образование и медицинские услуги. Мы обеспокоены возможным ухудшением положения мусульман-рохинья в Аракане на фоне военного переворота», — цитирует Дюжаррика «Анадолу».

Представитель ООН подчеркнул, что переворот также усложнит процесс возвращения проживающих в лагерях в Бангладеш беженцев в Мьянму.

В Мьянме 1 февраля армия объявила о захвате власти, задержав министра иностранных дел и государственного советника Аун Сан Су Чжи и других руководящих лиц страны.

В настоящее время власть в стране находится в руках начальника Генштаба ВС Мьянмы Мин Аунга Хлаинга.

Военные заявили, что переворот стал ответом на обвинения в массовых фальсификациях на выборах 8 ноября 2020 года.

Вслед за переворотом в стране объявлен режим ЧП.

Мьянмой в течение года будет руководить военная хунта.

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