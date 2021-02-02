Обнародована новая статистика по заболеваемости COVID-19 в Азербайджане.

52,2% от общего числа заразившихся вирусом приходятся на Баку.

Из общего числа заболевших коронавирусом 13,3% приходится на центральнонизменные территории, 12,9% — Абшерон, 8,1% — Гянджа-Газах, 3,2% — Шеки-Загаталу, 3% — Губа-Хачмаз, 2,9% — Лянкяран, 2,5% — Горный Ширван, 2,5% — Верхний Карабах, 1,4% — Нахчыванскую Автономную Республику.

На долю прибывших из-за рубежа приходится 0,4% заболевших.

В Баку самая высокая заболеваемость зафиксирована в Бинагадинском районе. Здесь этот показатель составляет 15,1%.

Далее идут Хатаинский — 13,1%, Ясамальский — 12,2%, Сабунчинский — 10,8%, Наримановский и Сураханский — по 8,2%, Насиминский — 7,8%, Низаминский — 7%, Хазарский — 6,9%, Гарадагский — 5,3%, Сабаильский — 5% и Пираллахинский районы — 0,5%.

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