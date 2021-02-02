Министерство внутренних дел Азербайджана сообщило о задержании лиц, занимающихся торговлей непригодной к пище мяса мертвых животных.

Согласно информации ведомства, сотрудниками Главного управления по борьбе с организованной преступностью при МВД совместно со специалистами Агентства пищевой безопасности задержаны уроженцы Сальянского района Эльчин Керимов и Давуд Ахмедов, которые занимались скупкой мертвых лошадей и крупного рогатого скота, а после переработки продавали в Баку под видом говяжьего мяса.

«На ферме Керимова было обнаружено 10 тонн говядины и конины неизвестного происхождения, которые изъяты в качестве вещественных доказательств. Соответствующие экспертизы подтвердили, что мясо совершенно непригодно для употребления в пищу и представляет серьезную угрозу для здоровья человека», — отмечается в сообщении.

По факту в отношении Керимова и Ахмедова возбуждено уголовное дело. Решением Наримановского районного суда они заключены под стражу. Принимаются меры к задержанию и привлечению к ответственности других членов группы, личности которых установлены.

Minval.az