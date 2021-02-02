30 января — 1 февраля в Национальное агентство по разминированию территорий Азербайджанской Республики (ANAMA) поступила информация об обнаружении снарядов в Агджабединском, Ходжавендском, Геранбойском, Тертерском, Физулинском районах Азербайджана, а также в городах Гянджа и Шуша.

Как сообщили в ANAMA, на основании 13 вызовов специальные мобильные оперативные группы Агентства совместно с сотрудниками МВД совершили 15 оперативных и срочно-оперативных выступлений.

В ходе поисковых операций было обнаружено 199 неразорвавшихся боеприпасов (НРБ), 3 противопехотных мин, 4 бомбы, 2 782 патрона различного калибра, 8 пулеметных обойм (пустых) и 9 осколков разорвавшихся снарядов.

В ходе поисковых операций было проинспектировано 14 483 931 квадратных метра (1 448 га) территории, более 119 км дорог очищены от мин и неразорвавшихся боеприпасов, обследована 296 построек.

Также подрывная группа агентства обезвредила 231 неразорвавшихся боеприпаса (НРБ) и мин.

Специалисты провели просветительскую работу о минной безопасности среди 97 398 человек.

Minval.az