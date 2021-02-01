Гора Агрыдаг на востоке Турции, которая более пяти лет была закрыта для туристов и скалолазов, с 4 февраля станет вновь доступной для восхождений, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в федерации альпинизма страны.

Агрыдаг был объявлен особой зоной безопасности и не доступен для посещений в 2015 году, когда на востоке страны возобновились операции против террористов РКК

«После длительного перерыва начинаются зимние восхождения на гору Агры. Первое совершат тренеры нашей федерации», — говорится в сообщении организации.

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