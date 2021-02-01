В китайском городе Шэньян, провинция Ляонин, верный пес пять лет ждал возвращения умершего хозяина, пишет издание Daily Mail.

В 2012 году охранник по фамилии Шэнь, который работал на парковке возле жилого комплекса, нашел бездомную собаку. Он назвал ее Да Хуан, кормил ее и позволял жить в своем офисе. В течение следующих трех лет они были неразлучны. Каждый день Да Хуан усаживался у дороги, по которой хозяин шел на работу, и ждал его появления. Они вместе обходили территорию, причем пес научился отличать незнакомые автомобили и сообщать о них лаем.

В 2015 году Шэнь попал в больницу и спустя две недели скончался, так и не попрощавшись с собакой. Вскоре Да Хуан понял, что с хозяином что-то случилось. Соседи рассказывают, что он рыскал по окрестностям и повсюду высматривал Шэня. Заметив похожего человека, пес бежал к нему, виляя хвостом, но потом понимал ошибку и разочарованно уходил с понуренной головой.

Прошло пять лет, но Да Хуан продолжает ждать хозяина у дороги, по которой тот ходил на работу. Его пытались приютить другие люди, но он отказывается уходить с парковки. Соседи подкармливают его, построили ему конуру и присматривают за ним. Однажды они спасли Да Хуану жизнь. Это произошло, когда его похитили живодеры, которые ловят собак и продают их ресторанам на мясо. Один из окрестных жителей бросился на поиски пропавшего пса и успел его выручить.

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