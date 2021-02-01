Иран провел пуск новой ракеты-носителя, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны исламской республики.

По его данным, ракета, предназначенная для вывода спутников на орбиту, носит название «Зульджанах» и среди иранских ракет обладает самым мощным двигателем, работающим на твердом топливе.

«Эта ракета-носитель способна вывести спутник весом 220 кг на высоту 500 километров», — говорится в сообщении ведомства, которое отмечает, что это был испытательный пуск.

Иран впервые использовал твердое топливо для запуска ракеты-носителя.

Соответствующие кадры запуска опубликовала государственная телерадиокомпания IRIB.

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