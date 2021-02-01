Очередная группа из 272 граждан России вернулась на родину из Азербайджана через закрытую из-за пандемии коронавируса границу, сообщил журналистам врио министра по национальной политике и делам религий Дагестана Энрик Муслимов, сообщает ТАСС.

«Сегодня мы приняли 272 россиянина, которые прибывают через государственную границу с Азербайджаном на дагестанском участке. Все они будут находиться на двухнедельной самоизоляции», — сказал Муслимов, уточнив, что среди прибывших есть жители Дагестана, которых направили на самоизоляцию по месту жительства.

Как уточнили в пресс-службе министерства по национальной политике и делам религий республики, большинство вернувшихся — жители других регионов страны, их направили на обсервацию в санатории и базы отдыха в Махачкале, после 14-дневнего карантина проведедут повторное обследование.

Minval.az