«Мы делаем всю работу последовательно, и я неоднократно говорил азербайджанскому народу об этой последовательности, о том, какую работу мы проделаем, чтобы и люди знали. В первую очередь, бывшие переселенцы, когда они могут вернуться на те земли. Первое, разминирование. Это большой процесс. Армяне не дают нам минных карт, карт минных полей» — заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью Азербайджанскому телевидению после открытия нового здания Абшеронской районной центральной больницы.

«Поэтому сейчас взрывы случаются часто», — сказал глава государства.

Minval.az