Турция изначально призывала к дипломатическому разрешению нагорно-карабахского конфликта, однако внешние игроки не соглашались с позицией Анкары, продолжая поддерживать Армению.

Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на конгрессе отделения правящей Партии справедливости и развития в понедельник в Анталье, передает Anadolu.

По словам Чавушоглу, на фоне провала мирных инициатив, Азербайджан был вынужден перейти к активным действиям и вернуть то, что принадлежит ему по праву.

«Азербайджан вернул то, что принадлежит ему по праву, вернул исторические земли. Теперь говорят о дипломатии, политическом урегулировании, мы поддерживаем это. Продолжаются двусторонние, трехсторонние встречи в формате 3+3 для установления мира на Южном Кавказе, мы контролируем соблюдение режима прекращения огня, и если Армения извлечет из этого уроки, будет вести себя правильно, то это пойдет ей на пользу», — сказал глава дипломатии (цитата по АПА).

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