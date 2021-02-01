Министерство экономики Азербайджана и ООО «Azerbaijan Coca-Cola Bottlers» подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий строительство нового завода.

Об этом написал на своей странице Facebook министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

Меморандум предполагает строительство нового завода по производству напитков компании Coca-Cola в одном из регионов Азербайджана.

«Этот проект будет способствовать поддержке инвестиций в регионы страны, развитию ненефтяного сектора и увеличению экономической активности», — написал Джаббаров.

В свою очередь, в министерстве экономики агентству «Интерфакс-Азербайджан» сообщили, что согласно инвестиционному плану предполагаемые инвестиции в строительство завода превысят $30 млн.

«Место строительства для будущего завода планируется выбрать в Исмаиллинском, Огузском или же в Габалинском районах. На предприятии будет создано более 100 новых рабочих мест», — сказали в министерстве.



Minval.az