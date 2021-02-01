Индийские и американские военные проведут в феврале первые крупномасштабные учения в штате Раджастхан на границе с Пакистаном. Об этом со ссылкой на военные источники сообщает газета Times of India.

«Маневры под кодовым обозначением «Юдх Абьяс» состоятся 8-21 февраля на полигоне Махаджан в Раджастхане, — заявили источники в индийском Минобороны. — Они продемонстрируют рост оборонного взаимодействия двух стран и значение ключевого сотрудничества Индии и США в Индо-Тихоокеанском регионе».

Цель учений, по их словам, состоит в отработке боевого взаимодействия военнослужащих двух стран при проведении контртеррористических операций с применением ударных вертолетов и боевых машин пехоты. В них примут участие батальонные тактические группы индийских и американских пехотинцев по 250 человек в каждой. Предстоящие маневры станут дополнением к регулярно проводимым военно-морским учениям «Малабар» с участием Австралии, Индии, США и Японии, отмечает газета.

В 2019 году США и Индия провели первые в истории совместные военные маневры трех видов вооруженных сил. В июле прошлого года американский ударный атомный авианосец Nimitz участвовал в совместных учениях с ВМС Индии в Индийском океане. В сентябре Индия и США провели первый в истории кибердиалог по вопросам обороны. В январе Индия направила патрульный самолет Р-8I на проходившие на Гуаме учения «Морской дракон» с участием кораблей и авиации Австралии, Канады, США и Японии.

В рамках оборонного сотрудничества Индия и США в 2020 году подписали соглашение BECA (Basic Exchange and Cooperation Agreement for Geo-Spatial Cooperation), которое предусматривает обмен передовыми военными технологиями и геопространственной информацией между двумя странами. Это четвертое значительное оборонное соглашение, которое США заключили с Индией. Две страны ранее уже подписали соглашение о защите информации военного характера (2002 год), меморандум по логистическому обмену (2016 год), соглашение о совместимости и средств связи и безопасности (2018 год), напоминает издание. Объем закупок Индией американских вооружений с 2007 года составил $21 млрд.

Minval.az