Израиль готов применит силу в отношении Ирана, чтобы не допустить создание им ядерного оружия, заявил министр обороны этой страны Бени Ганц.

«Армия и министерство обороны готовы предпринять военные меры против развития иранской ядерной программы при необходимости. Я надеюсь, что до этого не дойдет», — сказал Ганц, которого цитируют в понедельник израильские СМИ.

«Этот режим является фундаменталистским и радикальным, и, в конечном счете, он хочет не просто получить ядерный потенциал, но, в первую очередь, использовать его как рычаг ядерного давления на другие государства», — отметил министр.

«Я хочу, чтобы общественность в Иране меня поняла: я ничего не имею против них. Граждане Ирана заслуживают нормальной жизни, как и все остальные люди. Но поддержка режимом терроризма, «Хезболлы» и йеменских хуситов требует ответных действий», — подчеркнул Ганц.

Он также считает, что разработка ядерного оружия Ираном спровоцирует гонку ядерных вооружений на всем Ближнем Востоке.

Тегеран отвергает обвинения в свой адрес в разработке программы создания ядерного оружия.

В конце прошлого года Тегеран форсировал отход от Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), начав обогащать уран до 20% и запустив процесс создания металлического урана — основного компонента ядерного оружия. В Тегеране заговорили также о возможности сведения до минимума инспекций ядерных объектов Ирана со стороны МАГАТЭ.

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