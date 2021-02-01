Министерство по чрезвычайным ситуациям внесло ясность по поводу сообщений о размещении специальных коек для инфицированных коронавирусом детей в расположенном в поселке Зых госпитале модульного типа, который предназначен для лечения пациентов с коронавирусом (COVID-19).

Как сообщает со ссылкой на сайт министерства, в последние дни на некоторых страницах в социальных сетях распространяется не соответствующая действительности информация о размещении специальных коек для инфицированных коронавирусом детей в госпитале медицинского центра Министерства по чрезвычайным ситуациям в поселке Зых города Баку.

Министерство по чрезвычайным ситуациям опровергает эту информацию и еще раз обращается к средствам массовой информации и пользователям социальных сетей с призывом не распространять неофициальную, не уточненную информацию, в то же время просит общественность доверять лишь официальной информации.

Minval.az