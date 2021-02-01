30 января 2021 года военнослужащий N-ской воинской части внутренних войск МВД, капитан Мамедов Алим Назим оглу покончил с собой, выстрелив из огнестрельного оружия.

Как сообщили в Республиканской Военной прокуратуре, на основании полученной информации сотрудники Сумгайытской военной прокуратуры провели осмотр места происшествия и тела.

По факту в Сумгаитской военной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье 125 (доведение до самоубийства), допрошены свидетели, назначены соответствующие экспертизы.

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