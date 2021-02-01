«Над Азербайджаном навис кошмар имя которому Тарифный совет. Кто-то поднимает тарифы, чтобы вызвать недоверие к государству».

Об этом заявил сегодня на заседании парламента депутат Таир Керимли, передает Qafqazinfo.

По его словам, как мы не можем предугадать землетрясение, тоже самое происходит и с Тарифным советом:

«Никто не отчитывается перед народом, ждут когда это сделают депутаты. Основная статья Конституции — улучшение благосостояния народа. Нужно срочно ликвидировать Тарифный совет. Или же они должны предоставлять нам тарифы, чтобы мы их рассмотрели. Нельзя наводить тень на проведенную работу».

Minval.az