Махаббат Велиева была освобождена от занимаемой должности по состоянию здоровья, по собственному заявлению от 25 декабря 2020 года, сообщила пресс-служба Минобразования.

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Замминистра образования Махаббат Велиева освобождена от занимаемой должности.

Имя М.Велиевой исключено из структуры министерства. В Министерстве образования подтвердили АПА данный факт.

Отметим, что М.Велиева в 2015-2018 годах работала заведующей Управлением образования города Баку, а с 29 июня 2018 года была назначена заместителем министра образования.

Minval.az