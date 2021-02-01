Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 9 февраля совершит визит в ОАЭ.

Как сообщают местные СМИ, на фоне споров вокруг карантинных ограничений из-за COVID-19, визит продлится несколько часов.

В рамках визита Нетаньяху встретится с наследным принцем ОАЭ Мухаммедом бин Зайедом.

Нетаньяху планировал визиты в ОАЭ в декабре 2020 и январе 2021 года. Однако в обоих случаях поездка была отменена.

В прошлом месяце глава израильского правительства планировал в рамках трехдневного визита посетить сначала ОАЭ, а следом Бахрейн.

ОАЭ договорились о нормализации отношений с Израилем 13 августа 2020 года, а Бахрейн — 11 сентября.

Израиль подписал соглашение о нормализации с ОАЭ и Бахрейном 15 сентября в ходе церемонии в Белом доме.

Minval.az