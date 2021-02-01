В Азербайджане не зафиксированы случаи заражения нового штамма коронавирусной инфекции COVID-19, заявляет Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB).

«В Азербайджане не зарегистрировано заражение новым штаммом коронавируса. В больницах страны идет стабильный процесс лечения, чтобы надежно защитить здоровье населения и предотвратить распространение коронавируса», — сообщает TƏBİB.

Кроме того Объединение отмечает, что согласно официальному заявлению Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), нет никаких доказательств того, что новый штамм влияет на тяжесть заболевания и его более широкое распространение среди детей.

«Не исключено, что новый штамм просто увеличит скорость заражения и, как следствие, увеличит количество пациентов», — подчеркнули в TABIB.

Minval.az