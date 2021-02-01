С целью обмена мнениями о подготовке концепции зеленой энергии для освобожденных территорий состоялась встреча в формате видеоконференции с представителями японской компании TEPSCO.

Об этом сообщает Министерство энергетики Азербайджана.

Отмечено, что на встрече обсуждался японский опыт создания зон зеленой энергии и «умных городов».

Компанией были продемонстрированы презентации о практике «умного города», основанного на оцифровке, декарбонизации и децентрализации на примере ряда городов Японии, включающего оптимизацию передающих и распределительных сетей для продолжения снабжения электроэнергией в чрезвычайных ситуациях, расширение использования возобновляемых источников энергии и электромобилей с целью эффективного использования энергии.

В видеоконференции приняли участие замминистра энергетики Эльнур Солтанов, Чрезвычайный и полномочный посол Японии в Азербайджане Джуничи Вада, а также руководство компании TEPSCO.

Minval.az