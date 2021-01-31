Российские эксперты прибудут с визитом в Алжир в рамках подготовки к локализации производства российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в арабской стране, заявил посол РФ в Алжире Игорь Беляев.

Премьер-министр Алжира Абдельазиз Джеррад принял в воскресенье российского посла и выразил благодарность за готовность РФ поставить вакцину Алжиру.

«Стороны договорились начать контакты между соответствующими органами двух стран с целью налаживания двустороннего сотрудничества в сфере производства российской вакцины «Спутник V» в Алжире», — говорится в полученном РИА Новости пресс-релизе.

«Российские специалисты приедут в Алжир для осмотра фармацевтических предприятий. На производство российской вакцины в Алжире потребуется от шести до девяти месяцев», — заявил Беляев.